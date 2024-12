Gqitalia.it - Con questi accessori cani e gatti saranno stilosi almeno quanto i loro padroni

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Che sia un bassotto con la stoffa del divo o un gatto che si crede un sovrano decadente, la verità è una sola: nel bene o nel male, i nostri animali domestici sono diventati i veri protagonisti delle nostre vite. Non a caso, il mercato globale dei prodotti e degliperè in costante crescita e vale miliardi di euro ogni anno, con brand di alta moda che ne fanno una dellearee di investimento più innovative e redditizie.Come ogni star che si rispetti, i pet meritano un guardaroba (e non solo) degno delstatus. Dalle collaborazioni di alta moda ai servizi di lusso, fino aglipiù accessibili ma stravaganti, tutto fa brodo nel fantastico mondo del pet lifestyle.