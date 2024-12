Giornalettismo.com - Bruno Reggiani (Tot Money): «Per le nostre valutazioni conta anche la reputazione digitale del cliente»

Leggi su Giornalettismo.com

Il digital banking si sta sempre di più evolvendo. È importante, quindi, esplorare le soluzioni messe a disposizione per le aziende, per supportarlenello snellimento della burocrazia e nella gestione più agile e al passo con i tempi dei propri conti. Totè una realtà italiana, una tech product company, che mette a disposizione dei propri utenti delle soluzioni all-in-one per il supporto imprenditoriale nell’amministrazione e nel banking. Grazie alla sua decisione di investire in maniera significativa sul nostro Paese, abbiamo avuto modo di esplorare delle tematiche con cui le aziende e gli operatori del digital banking devono confrontarsi quotidianamente. Ci ha aiutato, in questo,, COO di Tote founder di questa solida realtà. LEGGI> Il problema della burocrazia nell’economia: le soluzioni di Tot L’intervista al COO di TotUna delle caratteristiche di Totè quella di garantire ai propri clienti un IBAN italiano.