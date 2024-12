Anteprima24.it - Accoltellato nel Casertano, fermato il figlio dell’esponente del clan

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ attualmente in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli un giovane di 20 anninella notte tra sabato e domenica all’esterno di una cornetteria di Casal di Principe, nel. Dopo il fatto si è consegnato ai carabinieri Luigi Bianco,di Augusto, esponente deldei Casalesi tuttora in carcere.Lo riferisce l’edizione cartacea del quotidiano “Cronache di Caserta”. Bianco jr è statoper tentato omicidio su ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Domani dovrebbe tenersi l’udienza di convalida. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata tra Bianco e la vittima, forse a causa di un cellulare che dava fastidio, anche se il movente non è ancora chiaro; anche l’arma per il momento non è stata ritrovata.