Ilrestodelcarlino.it - Settimo risultato utile per mister Bilò: "Vittoria che pesa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È soddisfatto in sala stampa l’allenatore della Recanatese, Lorenzo, che accoglie con grande favore i tre punti che chiudono il 2024, secondo successo consecutivo dopo lanel derby contro la Civitanovese. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, al cospetto di una squadra, il Termoli, in salute dal punto di vista fisico e mentale dopo il successo di sette giorni prima – il commento del trainer dei leopardiani –. Siamo stati bravi a capitalizzare una palla inattiva, ma la compattezza in fase di non possesso ha fatto la differenza". "Divido il primo tempo in due fasi – ha proseguito il tecnico giallorosso –. Nella prima parte il Termoli ha giocato meglio, nell’ultimo quarto d’ora abbiamo messo sotto i nostri avversari. Anche il calcio di rigore conquistato e poi sbagliato è stato il frutto di un’azione di costruzione dal basso.