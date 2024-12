Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: match equilibrato, si decide tutto nel finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTI SOLDI GUADAGNANO: CIFRE DA CAPOGIROsi fa apprezzare con un montante alla testa, maè più continuo e lavora al corpo del britannico, aggiudicandosi la ripresa di misura. Ultimo round decisivo, la situazione è difficile lettura e il verdetto potrebbe essere molto tirato.UNDICESIMO ROUND.sfodera un grande montante e mandaalle corde. Un occhio dell’ucraino inizia a farsi gonfio. Ripresa in favore del britannico, i due sono praticamente alla pari. Ultimi sei minuti decisivi.DECIMO ROUNDOssigeno per: il suo destro è tornato a essere efficace dopo dieci minuti in apnea, ma nelè emerso nuovamentecon uno splendido colpo al corpo. Ripresa difficile da assegnare e che potrebbe essere determinante, ne mancano tre.