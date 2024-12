Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile multa del sindaco di Pisa: 100 euro alla libreria perché espone i volumi fuori dal negozio. “Indecorosi? Non si può sentire”

Una minaccia per il decoro della città? I libri. È una storia vera che accade a, dove la storicaGhibellina, in centro, ha ricevuto 100diha esposto i libri al didel locale. Un’azione ritenuta una violazione del decoro urbano, secondo la normativa comunale firmata da Michele Conti,leghista della città. “Che i libri siano, con tutto il rispetto, non si può” ha commentato una delle socie della, Rimedia Deffenu. “I nostri libri sono lì da 50 anni e certamente non si può dire che siano degradanti, anzi: sono un simbolo di cultura ed invitano la gente ad entrare all’interno del”. La storica, infatti,i libri all’esterno da anni: titoli comunissimi, offerte, romanzi, niente di scabroso o scandaloso o controverso.