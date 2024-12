Sport.quotidiano.net - Interviste. Masi: "Poco produttivi durante il primo tempo»

"La partita ha visto loro giocare meglio ile noi il secondo, ma loro hanno fatto gol e noi no La differenza è stata quella". Laconico il commento di mister Marco. "Il Seravezza è una squadra importante che gioca bene, dispiace perché nelpotevamo fare qualcosa in più, ci siamo abbassati troppo – ha aggiunto–. Peccato arrivare alla sosta con una sconfitta, sapendo che ripartiremo poi con una partita difficile. Per chi ha giocato tanto fa bene fermarci per le feste, anche se volevamo dare un po’ di continuità a chi stava recuperando. Adesso ripartiremo il 28 dicembre".