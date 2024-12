Ilgiorno.it - I pionieri della spesa a casa: "Portiamo 480 produttori a 400mila consumatori"

Leggi su Ilgiorno.it

Da un lato le eccellenze del territorio: agricoltori, allevatori,artigianali, che lavorano con metodi tradizionali per preservare i sapori di una volta. Dall’altro, iconsapevoli, attenti alla sostenibilità sociale e ambientale. In mezzo, una piattaforma di e-commerce, che consente di ordinare e ricevere aun vasto assortimento di prodotti locali e di stagione: fondata nel 2011 da Marco Porcaro, Cortilia è diventata la food-tech company leader in Italia nellaonline di qualità e a filiera corta, connettendo idirettamente con il cliente finale. Questa storia comincia tredici anni fa a Milano con la fondazione di Geomercato, che offriva una selezione di prodotti ortofrutticoli. Nel 2012 la trasformazione in Cortilia, nel 2015 le prime consegne a Bologna e a Torino, nel 2021 lo sbarco a Genova e in Veneto, poi l’espansione nelle altre regioni: "Rispetto agli inizi siamo passati da dieci fornitori.