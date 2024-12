Liberoquotidiano.it - Ecco il trucco di Natale per fregare i ladri d'appartamento: cosa fare (assolutamente) prima di partire

Leggi su Liberoquotidiano.it

e Capodanno sono l'occasione perfetta per i. Con i proprietari di casa impegnati in pranzi e cene da parenti o gite fuori porta,che i malintenzionati entrano in azione. Secondo i dati contenuti nella 3° edizione del Rapporto dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell'Interno, i periodi di vacanza sono quelli caratterizzati da una maggiore incidenza di furti nelle case degli italiani. Buio e case vuote sono, infatti, i due ingredienti principali per tentare di compiere un furto: il 30,8 per cento dei furti in abitazione denunciati alle forze dell'ordine nel 2023 sono avvenuti di pomeriggiodelle 20. Il mese con più denunce è stato dunque dicembre, con ben 18.864 furti.