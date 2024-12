Dilei.it - Test: Quale sogno realizzerai con il nuovo anno?

Leggi su Dilei.it

Nulla ci impedisce di sognare un futuro ricco di gratificazioni, emozioni, successi. Un po’ dipenderà dalle circostanze, ma molto da noi. L’atteggiamento con cui affrontiamo uncapitolo della nostra storia, ovvero questo 2025 – che speriamo sia pacifico e soddisfacente per tutti – è determinante per decretaredelle nostre speranze sarà destinata a compiersi.Come fare, quindi, per ottenere quello che sogniamo e di cui abbiamo binel più profondo del cuore?Non volare troppo bassoTemere di non essere all’altezza o di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi può essere paralizzante. E poi, come diceva Albert Einstein, “Una persona che non abbia mai commesso un errore non ha mai cercato di fare qualcosa”.Proviamo a non far galoppare il pessimismo e a bannare dalla mente il feroce pensiero “Non ce la posso fare”.