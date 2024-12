Ilgiorno.it - Pieni hotel e ristoranti: "Mercatini e parcheggi da tutto esaurito"

Aspettativa stabile per la spesa di Natale: queste le prime sensazioni dei commercianti del centro di Monza che vivono sul campo la corsa ai regali. Le preoccupazioni per i focolai di guerra alle porte dell’Europa ha creato incertezza e frenato le spese, come spiega Alessandro Fede Pellone, segretario di Confcommercio Monza Brianza. Il mercato, visto dalla parte di chi alza la saracinesca ogni mattina, è variegato. "Bene gli affari nel settore calzature, borse e accessori, oltre che ricettività – spiega Fede Pellone – alberghi e. Mentre languono negozi di abbigliamento e profumerie. La cartina di tornasole dei movimenti sono i: grande successo per idi Natale, molto frequentati. Vedremo nelle prossime settimane se ciò si sarà tradotto in maggiori acquisti anche nei negozi.