Movieplayer.it - Mufasa, intervista a Barry Jenkins: "Il Cerchio della vita? Esploro il suo lato oscuro"

Leggi su Movieplayer.it

"La cattiveria di Scar viene da un cuore spezzato. Un personaggio che si sente diverso": il regista ci racconta come ha aggiunto complessità alla storia de Il Re Leone. In sala. Da qualche anno i grandi Studios stanno affidando blockbuster importanti ad autori conosciuti soprattutto per il loro cinema indipendente. Pensiamo a Barbie, commissionato a una regista e sceneggiatrice come Greta Gerwig, oppure a Doctor Strange nel Multiversofollia, diretto da Sam Raimi. Per- Il re leone, prequel sia del classico di animazione anni '90 sia del live action di Jon Favreau, Disney ha scelto, premiato con l'Oscar alla migliore sceneggiatura per Moonlight (anche miglior film del 2017, ormai entrato nella memoria collettiva soprattutto per il clamoroso errore che ha visto la statuetta andare da La .