LIVE Usyk-Fury Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA | quattro incontri al main event cresce l’attesa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Lee McGregor ha sconfitto Isaac Lowe con verdetto unanime per l’internazionale WBC deipiuma. Mancanoalla sfida tra Tysone Oleksandr, nell’ordine saranno i seguenti:Johnny Fisher vs Dave Allen (per l’intercontinentale WBA dei)Dennis McCann vs Peter McGrail (per il titolo europeo deisupergallo)Moses Itauma vs Demsey McKean (per l’intercontinentale WBO dei)Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis (super welter, nessuna cintura in palio)Come vedere– Le dichiarazioni di– Le dichiarazioni diBuonasera e benvenuti alladi Oleksandr-TysonWBA, WBO, WBC, IBO dei. Sul ring di Riad (Arabia Saudita) andrà in scena la rivincita più attesa dell’anno: a sette mesi di distanza dal primo atto, i due pugili si fronteggeranno nuovamente per conquistare le cinture iridate della categoria regina.