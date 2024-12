Lanazione.it - L’Ateneo approva il bilancio di previsione. Giro d’affari da 201 milioni di euro

Il Cda ell’Università di Siena hato ieri, con parere favorevole dei revisori dei conti e del Senato Accademico, ildiannuale 2025, con un totale dei proventi pari a quasi 201die, da normativa, in pareggio. Nella sua relazione il rettore Roberto Di Pietra ha ripercorso l’andamento della principale entrata, il Fondo di finanziamento ordinario assegnato dal Ministero, nodo di stretta attualità per tutti gli atenei italiani, che si sono visti tagliate le risorse già nel 2024 e lo saranno ancora più nei prossimi tre anni: persenese il taglio al FFO è di circa 8,1di, con circa 3per far fronte all’adeguamento delle retribuzioni dei docenti. Detto questo – con spiegazione da parte del rettore qui accanto -, la relazione si concentra poi sull’analisi delle tendenze dell’offerta didattica.