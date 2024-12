Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate 21 dicembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 21– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 346 e 347 in.Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare l’accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani credono che nulla ormai potrà ostacolare la loro felicità.Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz.