Liberoquotidiano.it - Chi è il "dottor Taleb", lo stragista di Magdeburgo: "Fan di Musk", ma...: cosa emerge, l'ultima balla della sinistra

Un medico saudita in Germania da tempo, 50 anni, cospirazionista e contro l'Islam radicale: è questo lo sconvolgente identikit diAl Abdulmohsen, l'uomo arrestato aaccusato di aver travolto con la sua auto a folle velocità la folla ai mercatini di Natale. Il bilancio riferisce di due morti, di cui un bambino, e diverse decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L'unica certezza, al momento, riguarderebbe una certa improvvisazione delle autorità tedesche: fonti saudite hanno detto a Reuters che Riad aveva avvertito le autorità tedesche sulla pericolosità dell'autore dell'attentato. Come ha ricordato la Bild, l'attentatore etichettato subito come un "lupo solitario" aveva pubblicato e ripostato dichiarazioni estremiste sul suo account X accusando la Germania di voler islamizzare l'Europa.