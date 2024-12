Ilnapolista.it - A Luis Enrique chiedono se gli piaccia Osimhen, lo spagnolo tergiversa: «Non parlo di chi non alleno»

Leggi su Ilnapolista.it

è intervenuto in conferenza stampa in preparazione della sfida al Lens. Il Psg sta facendo il suo in Ligue 1, mentre sta mancando parecchio in Champions League. La squadra parigina è molto criticata (anche quest’anno) per questa ragione ma il tecniconon cede di un passo sulle sue scelte. Qualche settimana fa aveva dichiarato, su Kolo Muani, che «ciò che pensa di lui sarebbe emerso dalle sue scelte e non dalle sue parole». Oggi – sempre riguardo a un attaccante ovvero Victor– ha glissato su un potenziale acquisto già a gennaio in conferenza stampa.: «Nondi giocatori che non sono del Psg»Di seguito quanto dichiarato quest’oggi in conferenza dallo:«Se mi piace? Nondi giocatori che non sono nel club. Grazie.»Sul 2025:«Dipende dal calendario.