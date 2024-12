Pianetamilan.it - Verona-Milan 0-0 (45?): Diavolo lento, Leao infortunato | Serie A News

È terminato da pochi minuti il primo tempo di, partita della 17^ giornata dellaA 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i gialloblu di Paolo Zanetti e i rossoneri di Paulo Fonseca. La prima palla-gol, all'8', è del: il sinistro da fuori area di Tomáš Suslov, però, termina molto largo alla destra della porta difesa da Mike Maignan. Reclama un penalty il, al 10', per un fallo di mano di Jackson Tchatchoua in piena area scaligera su conclusione acrobatica di Rafael Leão. Dopo un breve 'silent check' al V.A.R., l'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM) lascia proseguire: non è rigore per i rossoneri. Sempre i padroni di casa ci provano, al 13', con il destro da lontano di Gr?gor?s Kastanos, ma anche il cipriota non ha grande fortuna.