Sciopero dei supermercati Lidl la vigilia di Natale e il 31 dicembre | Vogliamo stare con le nostre famiglie

I lavoratori deiin Lombardia incroceranno le braccia ladie il 31, giornate che fanno registrare un picco di accessi, con unonelle ultime quattro ore di ogni turno lavorativo proclamato dai sindacati Filcams-Cgil e Uiltucs. Il motivo è legato alla decisione del colosso tedesco di non anticipare la chiusura dei punti vendita alle 18 nelle due giornate, impedendo così “alle lavoratrici ed ai lavoratori di questa azienda di poter trascorrere un tempo adeguato con le proprie, in preparazione delle tradizionali festività del periodo natalizio previste dal calendario”. “Riteniamo che le attività commerciali e di vendita al pubblico – spiegano i sindacati – non possano considerarsi più importanti della necessità di garantire un giusto equilibrio tra vita e lavoro, in modo coerente con le disposizioni legislative in materia e, nel caso specifico, nel rispetto del significato profondo e del valore sostanziale che tali giornate rappresentano per la generalità delle persone”.