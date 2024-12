Sardegna | marito e moglie morti a Cagliari si indaga per omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

La Procura diha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, per duplicevolontario: sembra infatti chesiano sono stati avvelenati.Svolta nell’inchiesta per la morte di Luigi Gulisiano, 79 anni e Maria Dessi, 82,trovati privi di vita da uno dei figli – lo scorso 5 dicembre – nella loro abitazione di via Ghibli, a. Ora infatti siper duplicevolontario contro ignoti. Un’ipotesi di reato messa nera su bianco dalla Procura, per consentire soprattutto ulteriori accertamenti medico legali. Insomma gli inquirenti ipotizzano due scenari. Il primo è che la morte dei due coniugi sia avvenuta per avvelenamento, causata probabilmente dall’ingestione casuale di qualche alimento., infatti, avrebbero raccolto e mangiato dei fungi qualche giorno prima del decesso.