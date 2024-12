Cityrumors.it - Sarà un Natale ricoperto di neve (con sorpresa): le previsioni

Leggi su Cityrumors.it

Un meteo sempre più incerto e indecifrabile, che regalerà degli effetti davvero molto particolari nel corso di queste festivitàDifficile ormai trovare un filo logico ai cambiamenti climatici. Il cambio delle temperature è un fenomeno che attraversa tutto il Pianeta, offrendo dei fenomeni atmosferici davvero particolari. Per il, in teoria, si torna però alla “tradizione”, con lae temperature polari.undi(con): le– Cityrumors.itLemeteo per il 2024 disegnano per il momento un’Italia divisa, con il Centro-Sud avvolto da un gelo invernale e il Nord che, pur sotto il sole, non sfuggirà al freddo pungente. Le sorprese non finiranno qui: da Santo Stefano al Capodanno, il clima riserverà ulteriori colpi di scena.Tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre, l’irruzione di correnti d’aria polare dal Nord Europa porterà un brusco calo delle temperature e diffuse precipitazioni.