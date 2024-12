Ilrestodelcarlino.it - San Marino, ecco. Manneh e Yakubiv

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Movimenti continui in casa San. Il club del presidente Montanari ha ingaggiato Kalifae Sergio. Classe 1998 il primo, attaccante gambiano in arrivo sul Titano dalla Nocerina. In C ha collezionato oltre 110 presenze vestendo le casacche di Alessandria, Catania, Carrarese, Foggia, Taranto e Perugia con cui ha anche esordito in serie B., roccioso difensore ucraino classe 2001 proveniente invece dal Locri. Ha collezionato 7 presenze in serie C e 35 presenze in D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Crotone, ha indossato le maglie di Città Sant’Agata, Fiuggi, Lucchese, Puteolana e Virtus Francavilla.si sono già uniti ai nuovi compagni e hanno sostenuto i primi allenamenti agli ordini di mister Biagioni in vista del derby di domenica contro lo United Riccione.