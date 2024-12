Pronosticipremium.com - Roma, Lazio all’orizzonte: Baroni perde Vecino

La vittoria per 4-1 contro la Sampdoria, in Coppa Italia, è passata in archivio e per laè tempo di guardare al futuro. Già, perché c’è da trovare quella continuità tanto cercata nell’arco di questa prima parte di annata e mai realmente avuta, tra campionato ed Europa League. I giallorossi vogliono risalire la china di una classifica deficitaria e tenteranno di chiudere il 2024 nel migliore dei modi. I capitolini stanno continuando a preparare nel migliore dei modi l’imminente partita contro il Parma, in programma domenica 22 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. Un match da non sbagliare, per non incappare nei soliti errori.Al tempo stesso, però, la Lupa starebbe guardando al futuro, più nello specifico all’impegno del 5 gennaio contro la. Un appuntamento tanto atteso, come ogni stagione.