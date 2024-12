Ilrestodelcarlino.it - Rinascita Basket Rimini celebra la Christmas Night al Flaminio con il presidente Maggioli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Festa, applausi a un inizio di stagione fantastico e brindisi di auguri. Tuttasi riunisce alper la suae ilPaolone approfitta per tenere a raccolta invitati, squadra e staff per i tradizionali auspici prima delle festività. "Credo che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il percorso che stiamo facendo, sia per il tempo che ci stiamo mettendo e sia per i risultati non solo sportivi, è superiore alle previsioni più rosee – dice il numero uno di Rbr -. Un percorso oltre le aspettative. Guardare la classifica di A2 il lunedì mattina dà parecchia soddisfazione, magari anche ripensando a quando andavamo a giocare in qualche palestra non così scintillante qualche anno fa. La soddisfazione è enorme. La A2? Magari è l’ultimo anno che saremo qui, qualora dovessimo salire.