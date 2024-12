Riepilogo della Conference League | Hearts e TNS fuori

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 00:27:41 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Glihanno abbandonato ladopo che un deludente pareggio interno per 2-2 contro i pesciolini moldavi Petrocub è costato loro la possibilità di passare agli spareggi.Una vittoria su una squadra del Petrocub che aveva preso solo un punto nelle precedenti cinque partite del torneo sarebbe stata sufficiente per mantenere la squadra di Neil Critchley tra le prime 24 e portarla al sorteggio degli spareggi di venerdì.“Solo noi stessi da incolpare.”Il capitano degliLawrence Shankland offre una riflessione critica sulla sconfitta contro i Petrocub che ha visto la loro uscita dall’Europa. @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/XysJyTWMrm— Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 19 dicembre 2024Ma dopo aver rimontato dall’1-0 all’intervallo portandosi in vantaggio per 2-1 grazie ai gol del giovane James Wilson e del subentrato Blair Spittal, un rigore all’83’ di Victor Mudrac ha impedito ai Jambos di superare la fase a gironi.