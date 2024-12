Ilgiorno.it - Prosciolti quattro coinvolti nell'inchiesta sul trasporto sanitario a Pavia

Leggi su Ilgiorno.it

Sono stati del tuttosulle presunte irregolarità’affidamento alla coop First Aid One del servizio didegli ospedali dell’Asst di. Altri tre co-indagati restano a giudizio con meno accuse, in quantoper alcuni capi d’imputazione. Non dovranno sostenere il dibattimento l’ex direttore dell’azienda sanitaria Michele Brait, il funzionario dell’AsstDavide Rigozzi, l’allora rappresentante della coop Luigia Milano e suo fratello Angelo Milano, mentre restano alla sbarra con meno contestazioni i già amministratori della coop Antonio Calderone, Francesco Calderone e Concetta Calderone. Il collegio del tribunale diha emesso sentenza con cui si annulla il decreto di novembre della Corte d’Appello di Milano che disponeva, per i sette, il giudizio.