Perché l'inquinamento acustico aumenta lo stress e mette a rischio la salute

Sono giornate febbrili. La corsa agli acquisti di Natale, gli aperitivi per gli auguri, il caos del centro. Con auto, mezzi pubblici e veicoli a due ruote che si incolonnano. Ebbene, in queste circostanze non ci sono solamente i rischi legati ai fumi del traffico. Non dobbiamo dimenticare clacson, sgommate ed altro, che creano suoni artificiali. E possono diventare causa di.Ma se si sa che nel tempo il rumorenon solo l’orecchio ma anche cuore e vasi, ora una ricerca mostra come i suoni “umani” legati al traffico veicolare possano addirittura “spegnere” i vantaggi della permanenza nella natura, nel verde, con gli uccelli che cantano. Questi elementi sonori naturali hanno dimostrato di funzionare come anti-, favorendo un calo della pressione arteriosa, degli atti del respiro, dei battiti del cuore, oltre a placareed ansia.