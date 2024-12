Anteprima24.it - Pd e tessere: il Segretario di San Martino si dimette e accusa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiDopo il giallo sul tesseramento Pd i la presa di posizione deldimissionario del Circolo PD “Vellotti”, Flavio Pisano. con i membri di Segreteria Ivan Clemente, Mario D’Alessio, Antonio Fucci (1980), Giuseppe Ienco.“Il Circolo PD di SanValle Caudina è stato, negli ultimi giorni, al centro di un evento mediatico senza precedenti. Una vicenda relativa ad un mero errore riportato in un file excel, dove – su oltre 300 righe – il nominativo di un ex iscritto (che quando ci siamo insediati nel Giugno del 2022 già compariva nell’elenco dei tesserati dell’anno precedente) non era stato cancellato, è deflagrata come una bomba che ci ha travolto, nostro malgrado, e senza che noi avessimo altre responsabilità.Ci siamo ritrovati a dover dare spiegazioni ai nostri familiari, ai nostri amici in una tempesta perfetta, molto più grande e potente di noi.