Pago io la maxi bolletta a quel pensionato | il gesto di un ristoratore

Pesaro, 20 dicembre 2024 – “Laio. Ladell’acqua al signore di 80 anni laio perché deve fare un sereno Natale”. A metà mattinata di ieri, è arrivata la telefonata di un benefattore che ha chiesto di rimanere anonimo. Ha telefonato dopo aver letto del signore di 80 anni che ha perso il sonno davanti alada 400 euro da pagare entro il 13 gennaio. L’80enne abita da solo e vive con una pensione da mille euro: fatti due conti, teme di non riuscire ad onorare l’impegno. “Non voglio comparire – ha detto subito il benefattore che è pronto a coprire per intero il costo dellaal posto dell’intestatario –. Ho letto sul giornale: vorrei togliergli il pensiero perché possa rasserenarsi”. Il benefattore è undel centro storico. “Per le nostre attività non è un momento idilliaco –dice –, mala cifra non mi cambia la vita.