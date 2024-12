Calciomercato.it - Milan, Leao semina il caos: infortunio e nuova bufera

L’attaccante rossonero sta continuando a far parlare di sé: ecco quanto successo nel corso del primo tempo della sfida contro l’Hellas VeronaMezz’ora piuttosto complicata quella attraversata dalsul campo dell’Hellas Verona. Complice una prova accorta da parte degli scaligeri, i rossoneri stanno riscontrando non poche difficoltà a trovare il bandolo della matassa. A ridosso della mezz’ora – inoltre – Paulo Fonseca è stato costretto ad operare un cambio a causa del problema fisico patito da Rafail(LaPresse) – Calciomercato.itL’esterno offensivo portoghese – che non aveva avuto un approccio degno di nota alla partita ed è stato criticato da non pochi tifosi rossoneri sui social – ha alzato bandiera bianca dopo aver accusato un problema muscolare.