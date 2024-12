Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2024 in DIRETTA: grandissimo Casse, anche Odermatt è dietro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA12.14Kriechmayr è! L’austriaco chiude settimo a 1.09.ha fatto la gara della vita, ma in Valnon si può festeggiare finché l’ultimo atleta non taglia il traguardo. Rimaniamo calmi.12.13 Il ritardo sale a 53 centesimi al terzo rilevamento!12.13 Al primo intermedio l’austriaco èdi 0.03, al secondo di 0.08. Fa paura.12.12 Adesso si trema con l’austriaco Vincent Kriechmayr.12.12 Paris ha subito un po’ troppo i dossi e non ha sciato bene ai ciaslat. Chiude sesto a 77 centesimi. Scuote la testa, ci riproverà domani in discesa.12.10 Al primo intermedio Paris è avanti di 0.01 nonostante abbia ‘incespicato’ con una bacchetta. Al secondo èdi 0.18.12.10 Niente da fare per Crawford, sesto a 1.