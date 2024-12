Sport.quotidiano.net - La biblioteca sportiva di Bologna intitolata a Olga Cicognani

La Dotta e non solo. E’ una delle etichette che le Due Torri si portano dietro. E tra i mille tesori che ci offre, c’è ladel Coni, in via Trattati Comunitari Europei. Un paradiso per chi si occupa di sport, per chi vuole approfondire certe tematiche e consultare magari documenti o riviste introvabili. Ieri mattina, nel Palazzo delle Federazioni, si sono ritrovati in tanti, per una cerimonia tanto semplice quanto toccante. Scoperta una targa, perché la, da ieri, porta il nome di, la Signora dei libri e delle ricerche, che ha fatto crescere questa struttura. I primi passi nella vecchia sede Coni di via Barberia, poi il boom nelle sale più ampie e luminose di via Trattati Comunitari Europei. Diciottomila documenti, testi catalogati, riviste, trattati di ginnastica dell’epoca di Emilio Baumann (XIX secolo) e tante chicche che, scomparsa a maggio, aveva raccolto, ordinato e messo a disposizione della comunità.