"Jim Carrey, quando ti rivedremo come Il Grinch?" La sua risposta è epica (VIDEO)

Jimè stato avvicinato da un fan sul red carpet di Sonic 3 equesti gli ha chiesto “tiancora nel ruolo del?”, l’attore ha dato unasecca, soddisfacente ed, perfettamente nel suo stile.infatti gli ha fatto la faccia dae gli ha detto “lo hai appena visto!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Rodriguez (LOGAN WINTER) (@loganwinterofficial)si trovava a Londra sul blue carpet di Sonic – il film 3 (che in Italia esce il 1 gennaio 2025) e ha concesso un autografo ad un giovanissimo fan. Il ragazzo ha chiesto all’attore se c’è una possibilità di rivederlo nel ruolo del, che lui interpretò nel 2000 e lui ha risposto a modo suo. Per quanto sia uno dei suoi ruoli più amati, è improbabile chetorni a indossare i panni del, se non altro, perché ai tempi detestò doversi sottoporre a lunghe sedute di trucco e ad indossare un costume così impegnativo.