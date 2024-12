Quifinanza.it - Il Parlamento europeo ha rinviato l’entrata in vigore del regolamento europeo contro la deforestazione

Ilha deciso per il rinvio delindel cosiddetto EUDR, illa. L’ok a posticipare di un anno esatto il provvedimento è arrivato il 17 dicembre 2024 con 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti. Resta solo da aspettare che il Consiglio ratifichi ufficialmente la decisione di far entrare inle nuove regole europeelail 30 dicembre 2025 per quanto riguarda le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per quanto riguarda invece le Pmi. Insomma, tuttodi un anno esatto.Maggioranza instabile e revisione del Green DealIllaè stato al centro di una grave discussione politica, che ha persino messo a rischio la maggioranza (di cui fanno parte Popolari, Socialisti e Liberali) della rieletta presidente della Commissione Ue Ursula von Der Leyen.