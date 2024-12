Lanazione.it - Il Natale nell’arte pievese. Opere in mostra nelle Cripte

della Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, dal 22 dicembre 2024 al 6 gennaio, il Museo del Duomo, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, presenta laIl. L’inaugurazione è fissata per domenica alle 11.30. Laè un percorso attraverso immagini della natività di Cristo. In tre sale si susseguono rappresentazioni pittoriche, una proiezione video, alcune incisioni e stampe contenute in antichi messali ed evangeliari. Leprovengono dalle collezioni del Museo del Duomo, tra cui i documenti della biblioteca del Capitolo della Cattedrale, e dalla Confraternita di Santa Maria dei Bianchi. Si tratta di composizioni databili dal XV al XIX secolo che testimoniano la storia di Città della Pieve e il suo grande patrimonio culturale.