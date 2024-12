Isaechia.it - Grande Fratello, Luca Calvani e il retroscena choc su Jessica Morlacchi: “Ecco cosa mi aveva proposto di fare”

Leggi su Isaechia.it

Questa notte nella Casa del, si è verificato un momento diinteresse che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Durante una chiacchierata con le nuove concorrenti Eva Grimaldi e Stefania Orlando, l’attore e conduttoreha fatto una rivelazione inaspettata su unlegato al reality show.Secondo quanto dichiarato da, la cantante, anch’essa concorrente del programma, e che si è più volte pubblicamente dichiarata innamorata di lui, gli avrebbedi inscenare una finta relazione all’interno della Casa, probabilmente per attirare l’attenzione del pubblico e creare dinamiche più coinvolgenti. Tuttavia,ha chiarito di aver rifiutato la proposta, e di non averla rivelata in puntata per non “scendere così in basso”.