EmmeColletti presenta il secondo album ' Festa di nozze' alla Pandurera

"Siamo cinque fratelli che sono sempre stati vicini e uniti fin da piccoli, legati anche dpassione per la musica ereditata dai nostri papà". Sono gli artisti renazzesicioè Maurizio, Marcello, Mattia, Marco, Michele ai quali si aggiunge anche Moséchitarra. Impiegati nei settori lavorativi più disparati, si trasformano poi in musicisti. Questa sera, alle 21,, ad entrata gratuita, presenteranno il, a distanza di 10 anni dal primo. Si intitola ‘di’. "Costruire da zero 13 canzoni ci ha occupato più tempo del previsto. Poi spesso eravamo interrotti da altri progetti che abbiamo in comune, come il gruppo di folk irlandese, la banda, la compagnia teatrale – dicono –diracconta le dinamiche del matrimonio, della famiglia, della, dell’amicizia, dell’esagerazione, osservando da un punto di vista sollevato che descrive le storie in maniera schietta, simpatica e profonda.