Discesa Libera Val Gardena 2024 | start list e favoriti Casse ci riprova

A 24 ore dal trionfo di Mattia, si tornerà nuovamente a scendere sulla Saslong in occasione delladella Val, la seconda di questa Coppa del Mondo di sci alpino. I protagonisti sono sostanzialmente gli stessi visti all’opera nel Super-G che ha visto il meraviglioso primo successo del 34enne sciatore piemontese, finalmente in grado di imporsi sulla stessa pista che gli aveva donato il primo podio poco più di due anni fa. Oggi ci, così come lo farà Dominik Paris, che l’anno scorso vinse proprio qui in questa specialità. Non sono gli unici azzurri, al via, perchè con loro ai nastri di partenza di presenteranno anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolo Molteni, Giovanni Franzoni e Benjamin Jacques Alliod.Dopo la terza posizione nel Super-G, avrà voglia di rifarsi anche Marco Odermatt, e lo stesso vale per Cyprien Sarrazin, che fin qui in stagione ha ottenuto solo un podio a Beaver Creek proprio nella stessa specialità.