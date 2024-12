Ilrestodelcarlino.it - Disagi elettrici in Appennino: incontro con Enel per prevenire future emergenze

Dopo ialle utenze elettriche durante la nevicata di dieci giorni fa, che hanno interessato varie parti della provincia ma soprattutto l’, si è tenuto ieri unurgente conrichiesto dal presidente della Provincia e sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni, di concerto con i primi cittadini dei comuni coinvolti: Luca Bolondi (Canossa), Fabrizio Corti (Viano), Stefano Costi (Casina), Emanuele Ferrari (Castelnovo Monti), Franco Palù (San Polo d’Enza), Leonardo Perugi (Toano), Fabio Ruffini (Vetto) Giuseppe Ruggi (Carpineti), Elio Ivo Sassi (Villa Minozzo), Fabio Spezzani (Baiso), Stefano Vescovi (Vezzano sul Crostolo). "L’obiettivo era chiarire in maniera netta diversi aspetti relativi alla gestione dell’ultima e di potenziali,– spiegano Zanni e sindaci – per fare in modo che non si ripetano in futuro gli stessi disservizi".