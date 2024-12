Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Pesaro, musica live e dj set per accogliere il 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 dicembre 2024 – Il primo gennaio è sempre più vicino esi prepara a salutare il 2024 con una serata di festa in Piazza del Popolo, all’insegna delladal vivo e di un omaggio speciale a Raffaella Carrà. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, prenderà il via alle 21 con un dj set sul palco della Biosfera, che scalderà l’atmosfera in attesa dei momenti clou della serata. Il programma in piazza del Popolo Alle 23 salirà sul palco la Dino Gnassi Corporation, band composta da sette musicisti con sezione fiati, nota per le sue esibizioni al Maurizio Costanzo Show e attualmente impegnata con l’Orchestra Paolo Belli per Telethon su Rai 1. Il gruppo proporrà un repertorio che spazia tra i grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90, coinvolgendo il pubblico con brani intramontabili.