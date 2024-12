Lettera43.it - Unify League, le Leghe Europee contro A22 Sports: «Nessuna consultazione con noi»

Leggi su Lettera43.it

L’non piace ai vari campionati europei. Tanto che l’Associazione delle, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del format composto da quattro tornei e che di fatto è l’ex Superlega, ha deciso di passare all’attacco. Lo scon A22è nato per una delle frasi pronunciate dagli organizzatori durante la presentazione della nuova manifestazione, legata a presunti incontri con i rappresentanti dell’associazione stessa. Una notizia smentita dalle, che «prendono atto dell’annuncio di questa settimana da parte di A22 e respingono qualsiasi affermazione secondo cui ci sarebbe stata unacon la nostra organizzazione».L’attacco ad A22: «Il suo modello non è richiesto»Nel comunicato, l’Associazione delleha spiegato: «Leribadiscono il loro impegno verso l’attuale struttura del calcio professionistico, in cui i club si qualificano per le competizioni UEFA in base alle prestazioni annuali nei rispettivi campionati nazionali.