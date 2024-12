Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Difficile per Ue sostenerci senza l’aiuto degli Usa”

“È molto importante” per l’“che ci sia unità tra gli Stati Uniti e l’Europa. Ne abbiamo bisogno per raggiungere la pace. Dobbiamo contare di nuovo su questa unità. È moltosostenere l’Stati Uniti. Questo è quello di cui parleremo con il presidente Trump quando sarà alla Casa Bianca”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un punto stampa a Bruxelles, prima del Consiglio europeo Tajani: “Forze di peacekeeping insono periodo ipotetico”“Mi pare ancora prematuro parlare di operazioni di peacekeeping, diventa soltanto un esercizio teorico. C’è ancora una guerra in corso, bisogna arrivare prima a cessare il fuoco e collaboriamo per gradi perché se no facciamo scorsi teorici e non puntiamo all’obiettivo principale che è quello di far concludere questa guerra.