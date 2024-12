Zon.it - Truffa Superbonus 110%: sequestro da oltre 175mila euro a società cilentana

La Guardia di Finanza di Salerno ha effettuato unpreventivo pernei confronti di una, nell’ambito di un’indagine su una presuntalegata al. Le fiamme gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno scoperto irregolarità nella gestione dei crediti e nell’esecuzione dei lavori.Le irregolarità riscontrateSecondo l’indagine:La ditta esecutrice avrebbe comunicato la conclusione dei lavori nonostante questi fossero ancora in fase iniziale, come verificato durante un sopralluogo.Il proprietario dell’immobile aveva ceduto i crediti spettanti alla, la quale li aveva successivamente trasferiti a un istituto finanziario per l’utilizzo in compensazione.L’intervento della ProcuraPer garantire il recupero delle somme percepite indebitamente, la Procura della Repubblica ha emesso un decreto dipreventivo d’urgenza, convalidato successivamente dal Gip.