Ilrestodelcarlino.it - Torre dell’orologio, sono rispuntate le due campane

COPPAROtornate al loro posto leche svettano sulladel palazzo comunale di Copparo. Erano state smontate nella prima fase del cantiere di ripristino della copertura della sala consiliare, in cui erano inseriti anche il consolidamento dellae il restauro del balcone. La rimozione si era resa necessaria proprio per permettere il rifacimento della copertura dellattae il consolidamento delle pareti perimetrali con intonaco armato. In quelle circostanze si è riscontrato che la struttura metallica di supporto delleera vetusta e deteriorata. Il telaio in ferro, non potendo essere svitato o smurato, è quindi stato tagliato e sostituito. Lo spettacolare rimontaggio in copertura, che ha visto l’impiego di una gru da trenta metri e di un braccio elevatore, è poi avvenuto grazie a una nuova struttura metallica di supporto, fissata e completamente nascosta all’interno dellatta: un sistema che permetterà di garantire un ancoraggio più sicuro senza modificare l’aspetto originario.