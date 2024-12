Sinner batte anche Conte | cosa è successo

Leggi su Sportface.it

L’anno magico del numero uno del tennis mondiale si chiude con un altro particolare riconoscimento: ha battuto il NapoliTutti dietro Jannike non soltanto nel tennis. Per il campione di San Candido non è ancora chiuso il 2024 magico.L’anno della definitiva consacrazione, l’anno dei successi a raffica, dei due Slam vinti, delle ATP Finals vinte, della Coppa Davis. vintaquesta, of course. Non ha conosciuto sconfitta l’eroe della racchetta tricolore e a dirlo sonole statistiche: appena sei le partite perse nell’arco di tutta la stagione, praticamente imbattibile sul campo.Mafuori non è chesia così facile da sconfiggere. I suoi trionfi, infatti, lo hanno fatto diventare beniamino degli appassionati italiani di tennis, ma hannofatto sì che in tanti che non avevano mai seguito lo sport con la racchetta, ne diventassero assidui frequentatori.