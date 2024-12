Rugby Nazionale Under 20 | decisa la formazione per il match contro la Scozia

Leggi su Sportface.it

Lo staff dellaMaschile20 diha reso nota laper domani. Venerdì 20 dicembre, gli azzurrini affronteranno l’Irlanda, nell’ultimoamichevole prima del Sei Nazioni 2025. Ilandrà in scena a Dublino, sul terreno del St. Mary’s College, e avrà inizio alle 13:00 italiane. La partita si svolgerà su tempi regolamentari, ma le due formazioni seguiranno regole adattate nella gestione dei cambi. Si tratta di evento ormai consolidato in questa fase dell’anno.”Laè figlia del lavoro svolto sia in questi giorni, sia nei raduni precedenti, e ha principalmente lo scopo di testare il livello di applicazione di alcuni contenuti sviluppati sia a livello individuale che collettivo”, commenta l’head-coach Roberto Santamaria riguardo la scelta dei quindici chiamati all’appello.