Bergamonews.it - Ottavia Piana operata al Papa Giovanni: “Ringrazio medici e soccorritori, ora ho bisogno di riposo”

Bergamo. “tutti ie il personale sanitario che mi sta curando”. Sono le prime parole didirettamente dalle stanze dell’ospedaleXXIII di Bergamo dove la speleologa è ricoverata dalle prime ore del mattino di mercoledì 18 dicembre.“Ora sto bene e sono fuori pericolo – spiega la 32enne -. Ho solo bisogno di recuperare e di riposo”. Dalè stato reso noto cheè stataper stabilizzare le fratture considerate urgenti. Rimane in prognosi riservata in terapia intensiva ma in buone condizioni, lucida e sveglia.è nelle mani deidel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale cittadina, dove è arrivata in elicottero intorno alle 5 di mercoledì. Al momento nessuno si sbilancia, ma i tempi del recupero potrebbero essere lunghi.