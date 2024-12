Lapresse.it - Open, Renzi: “Processo politico per ammazzare Italia Viva”

(LaPresse) “Per 5 anni siamo stati massacrati con un’accusa falsa e infamante. Oggi è il tempo della verità, dell’assoluzione, il tempo in cui tutti riconoscono la nostra innocenza. Rimane una ferita al cuore che si cicatrizza male. Rimane soprattutto l’amarezza perché 5 Stelle e Fratelli d’potevano almeno chiedere scusa. E non l’hanno fatto nemmeno oggi”. Così il leader diMatteo, a margine della conferenza stampa in Senato sull’assoluzione dal. “Cambiare la norma sulla giustizia? Vedremo quello che accadrà e cosa porterà il governo in aula. A noi non cambia niente. Siamo consapevoli che questo non era unsulla giustizia. Era unperl’esperienza della Leopolda e di”, conclude quindi l’ex premier.