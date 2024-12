Ilrestodelcarlino.it - Non ammesso alla maturità, il Tar ribalta la decisione. Ma i prof lo bocciano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 18 dicembre 2024 – Dalle olimpiadi di matematicamancata ammissione all’esame di. E’ la storia di uno studente del liceo scientifico Volta di Riccione. La famiglia ha presentato ricorso contro laassunta dell’istituto scolastico e il Tar di Bologna ha sospeso il provvedimento di non ammissione, permettendo al giovane di sostenere nel settembre scorso l’esame. La vicenda ha inizio circa un anno prima, con il grave lutto che colpisce la famiglia del ragazzo per la scomparsa improvvisa del padre. Un elemento che per gli avvocati della famiglia, Fabio Rossi e Claudia Chironi, diventa centrale in tutta la vicenda, visto che la scuola non ha garantito in quel periodo il supporto psicologico al giovane, come sottolineano i legali nel ricorso presentato al Tar.