Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique 1-0, Champions League volley in DIRETTA : secondo set più combattuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out per Bertini. Momento clou delset e forse della partita. Fondamentale per i transalpini rimanere in gioco e non perdere contatto con il match. 20-19 Ma che chiusura di punto per Wassim Ben Tara.Entra Herrera per la battuta.19-19 Sole’ chiamato in causa da Giannelli!!!Time-out chiamato da Lorenzetti. 18-19 Ewert con un tocco sotto frega la difesa di casa.18-18 Attacco dalla sinistra vincente per i francesi.18-17 Anche Martins spedisce in rete il servizio.17-17errore in battuta per Ben Tara.17-16 Ritorna avanticon un bel piazzato di Sole’.16-16 Tiene due volte il muro dei padroni di casa poi crolla sotto la schiacciata di Ewert.16-15 Grande difesa perugina che si piega, alla fine, ad Ewert. Bel punto giocato.